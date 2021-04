Wärend den EU-Rotspresident C. Michel nieft dem tierkesche President op engem Stull huet dierfe sëtzen, gouf d'Ursula von der Leyen um Kannapee "geparkt".

Et war eng Situatioun, déi nawell fir zimmlech vill Kritik an de soziale Medie gesuergt huet. Bei der Entrevue tëscht dem tierkesche President Recep Tayyip Erdogan an der EU-Spëtzt mat der Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen an dem Rotspresident Charles Michel, huet d'Sëtzuerdnung sou munches duerchblécke gelooss.

Ee Stull war reservéiert fir den tierkesche President... an zu senger rietser stoung just nach 1 Stull, an dee war fir de Charles Michel. Wéi béid Politiker sech bis gesat haten, stoung d'Ursula von der Leyen e bësse verluer am Raum a konnt just mat engem "ehm...." reagéieren, nom Motto: a wou soll ech elo sëtzen?

Si krut kuerzerhand eng Plaz op engem risege Kannapee ugebueden, wäit ewech vun Erdogan an Michel, diplomatesch gesinn e Niveau drënner.

Och den tierkeschen Ausseminister Mevlüt Çavuşoğlu huet sech mam Kannapee mussen zefridde ginn, dëst vis-à-vis vun der EU-Kommissiounspresidentin.

© European Union, 2021 - Necati Savaş

Den däitsche Politiker vun Déi Gréng Cem Özdemir huet op Twitter schockéier reagéiert. Sou Zeeche géifen autoritär Ënnerdrécker a Machoe wéi Putin, Erdogan a Co bewosst setzen. Sou eppes kéint ee sech gefale loossen, misst een awer net. Respekt géif ee sou bei den Hären op alle Fall net kréien.

Solche Zeichen setzen autoritäre Unterdrücker & Machos wie #Putin, #Erdogan & Co bewusst. Die Präsidentin der Europäischen Kommission @vonderleyen wird auf die Coach gesetzt. Kann man sich gefallen lassen, muss man nicht. Respekt bekommt man so jedenfalls nicht bei den Herren! — Cem Özdemir (@cem_oezdemir) April 6, 2021