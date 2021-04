Thrombose sollen awer vun elo un beim Ziedel vun den Niewewierkungen opgelëscht sinn.

"Den Notze vum AstraZeneca ass méi héich wéi d'Risiken." Zu där Conclusioun koum d'Ema, d'europäesch Medikamentenagence de Mëtteg. Obschonn et e puer Fäll vu Gehier-Thrombose goufen, steet d’Ema weider hannert dem Vaccin vum brittesch-schwedeschen Hiersteller.

Ema steet hannert dem Vaccin - Rep. Claudia Kollwelter

An dat wëll d'Avantagë vum AstraZenenca an den Ae vun der europäescher Agence fir Medikamenter méi grouss sinn, wéi d'méiglech Risiken. Mee d'Thrombosen sollen awer vun elo un opgelëscht si bei de méiglechen Niewewierkunge vun engem Vaccin, huet d'Emer Cooke, Direktesch vun der Ema betount.

Baséiert op den Donnéeën déi d'Medikamentenagence huet vu Fäll vun Thrombosen, kéint een awer keng definitiv Ursaach fir dës Niewewierkungen definéieren: "Déi meescht Fäll sinn op Leit zréckzeféieren, déi ënner 60 Joer al waren, a bei Fraen. Mee wëll de Vaccin an de Länner ënnerschiddlech agesat gëtt, ass d'Konklusioun vum Comité net, datt Alter a Geschlecht kloer Risikofacteure fir dës ganz rar Niewewierkunge sinn."



Et wier awer immens wichteg datt all d'Leit déi geimpft ginn, mee och d'Personal am Gesondheetssecteur iwwert dës méiglech Niewewierkung informéiert wier an se och am Ae behält fir méiglech Risken ze reduzéieren:



Dozou gehéiert zum Beispill Kuerzotmëschkeet, Péng an der Broscht, Schwëlle vun de Been, Bauchwéi dee laang unhält, neurologesch Symptomer wéi schlëmmen oder laang unhalende Kappwéi oder verschwomme Vue a Bluddergussen op anere Plaze wéi do, wou d'Impfung gemaach gouf.



Bei engem Impfstoff dee Millioune Leit gesprëtzt kréien, kéint et zu ganz rare Fäll kommen, déi net wärend de klinesche Studien identifizéiert goufen, huet d'europäesch Medikamentenagence nach betount.