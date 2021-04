Direkt e puer Fäll vun Thrombose sinn no Impfunge mam Vaccin vun Johnson&Johnson opgetrueden.

Aktuell ass de Vaccin an Europa jo schonns zougelooss, gëtt bis elo awer just an den USA agesat.

D'nämmlecht wéi de Vaccin vun AstraZeneca ass den Impfstoff vun Johnson&Johnson elo och wuel och eng méiglech Gefor an dat wëll d'Ema elo méi genee ënnert d'Lupp huelen. Déi Europäesch Medikamentenagence hëlt 4 Fäll vun Thrombose méi genee an de Bléck. Een dovu war déidlech verlaf. 3 sinn an den USA opgetrueden an 1 gouf et bei enger klinescher Etüd.

Den Impfstoff vun Johnson&Johnson huet de groussen Avantage, dass eng eenzeg Dosis duergeet.