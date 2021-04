Den EU-Conseilspresident Charles Michel seet, hie géing schlecht schlofen nom „Sofagate“-Incident dës Woch bei der Visitt an der Tierkei.

De Charles Michel hat sech an den eenzege Stull nieft dem tierkesche President gesat an dowéinst stoung d’EU-Kommissiounspresident viru lafende Kamerae perplex do an huet sech du missen an e Kannapee setzen. Dem Protokoll no een Niveau manner.

De Charles Michel sot dem Handelsblatt, hie géing dat réckgängeg maachen, wann e kéint.