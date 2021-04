De Bierg u Paperassen ass gewuess, den Handel agebrach. A vill méi eescht: an Nordirland flaamt d'Gewalt nees op.

Datt de Brexit komme géif, war iwwer Méint gewosst. Just eng Fro stoung bis zu lescht op: Deal oder No-Deal? An déi schéngt am Vereente Kinnekräich méi beschäftegt ze hunn, wéi d'eigentlech Preparativen op d'Scheedung.

De Bierg u Paperassen ass zanterhier gewuess, den Handel agebrach an an Nordirland flaamt d'Gewalt nees op.

Zanter 11 Deeg kënnt Nordirland net zur Rou. Mat um Ursprong dem Lockdown-Frust, Spannungen tëscht Pro-Britteschen Unionisten a Supporter vun engem vereenten Irland, awer och de Suitte vum Brexit. De Lëtzebuerger Europadeputéierten a Rapporter fir den Handelsaccord am Europaparlament, Christophe Hansen, schwätzt am Zesummenhang mam Brexit vun engem historesche Feeler.

"Well dee ganz fragille Fridden, deen et op der Irescher Insel gëtt a Gefor gesat gëtt. De Good Friday agreement gëtt duerch de Brexit a Gefor gesat. Besonnesch well d'Britte sech net un den Accord de Retrait halen."

Oplagen, déi u sech verhënnere sollen, datt et nees eng physesch Grenz tëscht Nordirland an dem Rescht vun der Insel gëtt, géifen net respektéiert, sou den Europadeputéierten. Konkreet zirkuléiere Wuere méi lues, a Rayonen a Geschäfter si wéinst laangwierege Kontrollen eidel.

"Do ass de Problem, datt eng ganz Rei u Prozeduren, déi d'Britte bis den 1. Januar sollten ëmgesat hunn, ënnert anerem digital Mëttel a Kontrollprozeduren, et net sinn. Se waren awer am Accord de Retrait virgesinn. Dat ass de Grond firwat d'Saache méi laang brauchen, fir eriwwer ze kommen."

Generell gëtt festgestallt, datt brittesch Exporter an d'EU ëm 41% zeréckgaange sinn. D'Importer aus der EU a Groussbritannien eran ëm 29%. Mat engem Impakt virop fir Kleng- a Mëttelbetriber an op d'Präisser vun de Liewensmëttel a Groussbritannien.

Wichteg ass an deem ganze Kontext de Rappell, datt de Brexit-Accord den Ament just Provisoresch applizéiert gëtt. Bis Enn Abrëll muss d'Europaparlament nach ofstëmmen. D'Evenementer an Nordirland maachen dee Vott net méi einfach.

"Am Parlament sinn elo verschidde Leit, déi soen, mir sollen elo net zoustëmmen. Wa mir elo awer net virun Enn Abrëll zoustëmmen, da komme mer an den No-Deal-Zenario, well den Accord dann net applizéiert gëtt. Do verléiere mer dann all d'Garantien, déi mer wollten. Gläich Konkurrenz-Garantien fir eis Betriber, déi eng an déi aner Säit vum Kanal. Déi géifen dann net gräifen. Dat wier e grousse Feeler. Dofir soen ech, als Parlament musse mer, obwuel mer elo nach Fuerderunge musse stellen, fir datt den Accord de Retrait richteg gëtt, awer eise feux vert ginn."

E Brexit-Accord, dee voll ëmgesat gëtt, géif eréischt dee richtege Selektiounsmechanismus bréngen. Mat zum Beispill Douans-Tariffer op verschiddene Wueren. Iwwerdeems déi den Ament schonn agelaute Procédure d'infraction géintiwwer Groussbritannien iwwer d'Geriichter vill méi laangwiereg an ongewëss wier.

Ugespaant Zäiten - iwwer de Brexit eraus. Wou d'Covid-19-Pandemie fir weider Tensioune suergt. Mat hei, méi präzis, de Problemer ronderëm d'Liwwerunge vum AstraZeneca-Impfstoff un d'EU. E Vaccin, deen a Groussbritannien produzéiert gëtt. Eng Situatioun, déi fir weider Spannungen an de Relatioune suergt.