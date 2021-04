No hirem Besuch an der Tierkei hu sech d'EU-Kommissiounspresidentin an den EU-Rotspresident eng éischte Kéier nees gesinn.

Esou wéi si lescht Woch an der Tierkei behandelt gouf, géing d'Ursula von der Leyer net méi toleréieren. Wéi et aus Kreesser vun der EU-Kommissioun heescht, hätt si am Gespréich mam Charles Michel betount, dass si esou ee Virfall an Zukunft net méi wäert zouloossen. Och vum EU-Rotspresident heescht et, dass änlech Situatioune sech net méi widderhuelen dierften.

Bei engem Treffe mam tierkesche Staatschef koum et lescht Woch zu engem diplomateschen Eclat. Nieft dem Recep Tayyip Erdogan war e Stull fir de Charles Michel reservéiert. D'Ursula von der Leyen dogéint huet sech misse mat enger Plaz op engem Kannapee zefridde ginn. An engem Video war ze gesinn, wéi d'EU-Kommissiounspresidentin ugangs perplex do stoung, mat engem "ehm" reagéiert huet an du kuerzerhand eng Plaz op engem risege Kannapee ugebuede krut, wäit ewech vu béide Männer, diplomatesch gesinn en Niveau drënner.

E Virfall, deen international fir massiv Kritik an de sozialen Netzwierker gesuergt huet. Ënnert anerem den däitsche Politiker Cem Özdemir huet op Twitter schockéiert reagéiert a gesot, sou Zeeche géifen autoritär Ënnerdrécker a Machoe bewosst setzen.