D'EU-Kommissioun setzt verstäerkt op mRNA-Vaccinen an der Lutte géint d'Coronapandemie.

D'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen huet e Mëttwoch net nëmmen annoncéiert, datt d'Europäesch Unioun bis Juni 50 Milliounen zousätzlech Impfdosisse vu Biontech/Pfizer geliwwert kritt, mä och, datt ee fir déi zwee nächst Joren e Kontrakt fir 1,8 Milliarden Dosisse mam däitsch-amerikaneschen Impfproduzent aushandele wëll.

Et hätt een aus de Feeler vum holpregen Impfstart geléiert, sou d'Ursula von der Leyen an et wéilt ee mëttelfristeg besser preparéiert sinn op Virusmutatioune mat méigleche Rappeller an adaptéierten Impfstoffer. D'Vaccinen, déi op der mRNA-Technologie baséieren hätte sech bewisen, sou d'Kommissiounscheffin. Si kënne besonnesch séier adaptéiert ginn, fir och géint Mutatiounen ze wierken. Kontrakter mat anere Firmen kéinten awer nokommen.

Ursula von der Leyen: "Mir mussen eis elo op Technologië baséieren, déi hir Stäerkt bewisen hunn. mRNA-Impfvaccine sinn ee Paradebeispill duerfir. An duerfir fänke mer elo Verhandlungen mat Bionech/Pfizer u fir en drëtte Kontrakt. Dëse Kontrakt gesäit 1,8 Milliarden zousätzlech Impfdossise fir 2022 an 2023 vir."

An déi ganz Produktiounskette soll an Europa baséiert sinn, huet déi fréier däitsch Verdeedegungsministesch betount.

Bis elo huet d'EU Kontrakter mat 6 Produzente fir 2,6 Milliarden Impfdosissen ofgeschloss.

D'EU-Kommissioun hofft, mat 50 Milliounen zousätzlechen Dosissen an den nächsten dräi Méint d'Impfcampagne acceleréieren ze kënnen. Besonnesch bei AstraZeneca gouf et an der Vergaangenheet jo massiv Liwwerproblemer. Dobäi kënnt, datt Johnson& Johnson no Thrombosefäll d'Ausliwwerung an Europa verréckelt huet.