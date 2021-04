Den Europäesche Geriichtshaff huet en Donneschdeg eng Klo vun Holland ofgewisen.

Dat sougenannten Elektrofësche gëtt deemno net méi an der Europäescher Unioun erlaabt.

Bei dëser spezieller Manéier ze fësche ginn Elektroden un den Netzer befestegt. Duerch Stroumimpulser ginn d'Fësch an d'Netzer gedriwwen. Zanter 2019 ass dëst an der EU verbueden, bis Enn Juni 2021 gëllt allerdéngs eng Ausnamereegelung fir e klengen Deel vun de Fëscher an der südlecher Nordsee.

Mam Argument, dass sech dat Europäescht Parlament an de Rot net op déi bescht disponibel wëssenschaftlech Gutachte baséiert hätten an esou géint hir Verflichtung, Innovatiounen ze fërderen, verstouss hätten, ass Holland viru Geriicht gezunn.

Hollännesch Fëscher hu vill Suen an d'Elektofëschen investéiert an argumentéieren, dass déi Method méi effizient a besser fir d'Ëmwelt wier wéi aner Netzer. An anere Länner, wéi zum Beispill Frankräich, gëtt kaum esou gefëscht.



Naturschützer hunn iwwerdeems drop verwisen, dass ee mam Elektrofësche vill méi Fësch bannent kierzter Zäit fänkt an ee Gefor leeft, d'Mierer ze iwwerfëschen. Ausserdeem géingen d'Déieren dobäi dacks uerg blesséiert ginn.