Iwwer 18.000 Kanner op der Flucht sinn tëscht 2018 an 2020 an Europa als verschwonne gemellt ginn, wéi den däitsche Sender rbb gemellt huet.

D'Donnéeë goufe vum Recherche-Verbond "Lost in Europe" zesummegedroen, zu deem nieft dem "rbb" ënnert anerem och de "Guardian" an den hollänneschen "VPRO" zielen.

D'Kanner an déi mannerjäreg Jonker si verschwonnen, nodeems si ënnert d'Garde vum Staat komm sinn. Déi meescht vun hinne sinn aus Marokko, Eritrea an Algerien a waren eleng an Europa komm.

Kannerrechtsorganisatioune soen, dass d'Donkelziffer nach däitlech méi héich dierft sinn.