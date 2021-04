"D'Situatioun tëscht Russland an der EU ass eng wéi ech se nach net erlieft hunn!"

Dat sot de Jean Asselborn e Méindeg am RTL-Interview nom Sommet vun den EU-Ausseministeren. De Chef vun der Lëtzebuerger Diplomatie weist sech besuergt iwwert d'Situatioun vum Alexej Nawalny.

Sommet EU-Ausseminister / Reportage Claudia Kollwelter

An dobäi géif et guer net ëm d'politesch Positioun vum Nawalny goen, betount de Lëtzebuerger Ausseminister:

"An engem Rechtsstaat, a Russland gëtt sech als Rechtsstaat aus, wann een do mat sou Mëttele Leit vergëft oder an de Prisong sëtzt. Dat ass et wat mer musse kontestéieren an net sou kënnen acceptéieren."

Och den ukraineschen Ausseminister war e Méindeg via Videokonferenz bäigeschalt. Hie seet, datt eng 120.000 Zaldoten am Donbass op der Grenz stationéiert wieren an d'Zuel ëmmer méi grouss gëtt an, datt schwéiert Krichsmaterial do ugesammelt géif ginn.

D'Relatiounen tëscht Russland an der EU kéinten net méi déif falen, seet de Jean Asselborn. Dat misst an dierft net sinn, mee déi mat der Ukrain wieren nach vill méi uerg:

"Do ass et pueren Haass. Dat kann ee vergläiche mat deem, wat an dëser Géigend virum 2. Weltkrich war. Do gi keng Riedercher méi aneneen. Et ass méi d'Aufgab vun der EU, wéi déi vun der Nato. Et kann een et net militäresch ugoen."

Och an esou Situatioune misst d'Diplomatie nach ëmmer kënne gräifen:

"Wann déi net méi gräift, wat bleift dann nach? Souguer d'Sanktioune gehéieren zum diplomatesche Fächer. Mee wann dat alles net méi wierkt, wann een do net méi zesumme kënnt, kéint eng Steigerung sech sou entwéckelen, datt et zu engem militäresche Clash kéim, an dat wier fatal!"

An den Ae vum Jean Asselborn war et e Feeler vu Säite vu Russland, näischt méi mat der EU als Institutioun wëllen ze dinn hunn. D'Kontakter lafe just nach bilateral. Mee awer hätt een nach eng Responsabilitéit als europäesch Unioun, fir wéinstens op deem Wee alles ze maachen, fir eng militäresch Interventioun an der Ukrain z’evitéieren, huet de Lëtzebuerger Ausseminister nach ënnerstrach.