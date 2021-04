D'EU-Kommissioun soll e Mëttwoch de Mëtteg hir Krittären presentéieren, wéi eng Projeten an Zukunft virun allem am Energiesecteur als nohalteg gëllen.

Dës Projeten dierfen deemno Zil vu gréngen Investitioune sinn. Rieds ass vun der sougenannter "EU-Taxonomie". Konkret geet et drëm, datt festgehale gëtt, wouhin d'Subventioune fléissen, mat deenen d'EU-Staaten hir Ekonomie nei opbaue wëllen.

EU-Taxonomie / Reportage Claudia Kollwelter

Fir datt d'EU hir Energieziler fir 2030 an d'Ziler vum europäesche Green Deal erfëlle kann, sollen Investissementer an Zukunft an nohalteg Projeten an Aktivitéite fléissen. Fir dat ze erreechen, bräicht een der Kommissioun no eng gemeinsam a kloer Definitioun, wat nohalteg ass a wat net. Mee genee bei där Fro schéngt et awer schwéier ze sinn e Konsens tëscht den EU-Memberstaaten ze fannen. Zanter 3 Joer schafft d'EU un dëse Krittären, déi ëmmer erëm fir kontrovers Diskussioune gesuergt hunn. Op där enger Säit hunn eng Partie Memberstaate kritiséiert, datt Äerdgas oder och Atomkraaft net als gréng oder als Iwwergangsjnvestitioun consideréiert géif ginn. Op där anerer Säit hunn Ëmweltorganisatioune sech dofir staarkt gemaach, datt d'EU-Taxonomie net genotzt gëtt, fir sougenannten "Greenwashing" an, datt net versicht gëtt all Aktivitéit per Force iergendwéi an den Text anzebauen. Et kéint net sinn, datt Secteuren als nohalteg klasséiert ginn, déi fir héich Emissioune suergen. Nach ass net gewosst, ob Äerdgas an Atomkraaft am Text, deen e Mëttwoch presentéiert gëtt, wäert dra stoen oder eréischt zu engem spéideren Zäitpunkt bäigefüügt soll ginn.

Wëll den Entworf vun der Taxonomie schonn esou dacks geännert gouf, schéngt d'Euphorie vu villen Experten ofgeholl ze hunn. An engem Bréif un d'EU-Kommissioun kritiséiere Memberen aus dem Grupp vun Experte fir Taxonomie, datt den Afloss vu Lobbye vu verschiddenen Industrien hir Recommandatiounen an de Schiet stellen. Wéi d'Kommissioun op all dat reagéiert a wéi d'Krittäre finalement definéiert, ginn dierft sech e Mëttwoch de Mëtteg weisen.