Den Ëmgang mat Déieren, virun allem mat deenen, déi fir eise Konsum gehale ginn, war d'Thema vum EU-Talk, enger gemeinsamer Initiative vun Europaparlament.

Dës Initiative léisst Politiker, Experten a Schüler zu Wuert kommen.

Invitéiert waren nieft Jugendlecher vu Lëtzebuerg, aus Däitschland an der Belsch, d'Europadeputéiert Tilly Metz als Presidentin vun der Enquêtëkommissioun Déierentransporter an de bekannte Philosoph Richard David Precht. E kontroversen Debat, deen d'Schüler mat groussem Interessi verfollegt hunn.

D'Europadeputéiert selwer fiert mat, fir d'Realitéit ze gesinn mat der Animal Welfare Fondation, déi Transporter begleet, an eng helle Wull Verstéiss géint d'EU-Recht feststellt, där géifen et ganz vill. Dofir sollt een all Initiativ ënnerstëtzen.

Déi europäesch Agrarminister hätte mat där neier PAC eng Geleeënheet verpasst, dem Wuel vum Déier méi Poids ze ginn. Kee Paradigmewiessel, null aartgerecht Haltung. Excusen hätte mer keng méi, heifir, seet de Philosoph, deen uklot.

Déi meeschtens onmënschlech Transporter si just 1 Symptom, an deem ganzen Ëmgang mam Notzdéier, en eenzegt Element vun der Liewensmëttelketten an déi muss fundamental iwwerduecht a reglementéiert ginn.