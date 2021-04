Europa wäert säin Zil vun enger Klima-Neutralitéit bis d’Joer 2050 nimools kënnen ouni Atom-Energie erreechen, esou de Bruno LeMaire.

Där Meenung ass de franséische Finanz-a Wirtschaftsminister, an dofir wäerten eis Noperen och laangfristeg op d’Atomenergie setzen.

Déi europäesch Partner misste verstoen, dass d’Atomkraaft zu de Grondlage vun der Kompetitivitéit an der Souveränitéit vu Frankräich, wéi och Europa gehéiert, sou de LeMaire an engem Interview mat der däitscher Funken-Medien-Gruppe.

Et wier een um gudde Wee, dass Atomkraaft als CO2-fräi Energie vun der EU géif unerkannt ginn.

Nieft Frankräich setze sech jo weider 6 EU-Länner dofir an, wat zu Bréissel an zu Stroossbuerg fir deels décke Sträit suergt. Däitschland an Éisterräich fuerderen, dass de Bau vun neien Atom-Reaktere strikt misst verbuede ginn.