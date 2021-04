Am Sträit ëm Millioune vun Impfdosissen huet d'EU-Kommissioun rechtlech Schrëtter géint de brittesch-schweedesche Produzent ageleet.

D'Plainte wär am Numm vun den 27 EU-Memberstaate gemaach ginn, heescht et vun engem Spriecher vun der Kommissioun. Grond war, datt den Hiersteller aus Siicht vun der EU-Kommissioun géint en EU-Vertrag vun August 2020 verstouss a keen "zouverlässegen" Plang hätt, an Zukunft pénktlech ze liwweren. D'EU-Kommissioun hat deemools 300 Milliounen Dosisse bei AstraZeneca bestallt.

Am éischte Quartal vum Joer 2021 sinn nëmmen 30 Milliounen Dosisse vum AstraZeneca-Impfstoff un d'EU geliwwert ginn amplaz déi ugekënnegt 120 Milliounen. Och am zweete Quartal gi sech vill manner Dosissen erwaart, nämlech 70 Milliounen amplaz 180 Milliounen.

D'Situatioun tëscht dem Produzent an der EU ass schonn zanter Méint ugespaant. Ënnert anerem, well Groussbritannien net vun de Liwwerproblemer betraff war. Als Reaktioun goufen Exportkontrolle vu Säite vun der EU agefouert.