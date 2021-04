447 Millioune Bierger aus de 27 EU-Memberstaate kréien d'Méiglechkeet, aktiv mat ze bestëmmen, wat d'Prioritéite vu Muer solle sinn.

Mat der Ofstëmmung iwwer de Brexit-Accord am Europaparlament schléit d'Europäesch Unioun fir den Ament emol no 4 Joer haarde Verhandlungen eent vun den däischterste Kapitel a senger Geschicht zou. Weider geet et zu 27. Am direkten Dialog mam Bierger sollen elo d'Schwéierpunkte vun der Politik fir déi nächst Jore festgeluecht ginn. "D'Zukunft läit an déngen Hänn", sou d'Thema vun enger grousser Konferenz, bei där héichrangeg Politiker a Bierger zesummen Weiche stelle sollen.

Eng eemoleg Chance fir 447 Millioune Bierger aus de 27 Memberstaaten, fir d'Wuert z'ergräifen, aktiv mat ze bestëmmen, wat d'Prioritéite vu Muer solle sinn, sou de Lëtzebuerger Europadeputéierte Charles Goerens, Member vun der Institutioune Kommissioun am EU-Parlament.

"D'Bierger si kritesch. Egal, wat passéiert, gëtt gefrot: Wien ass responsabel? Oft ass et d'Europäesch Unioun. Oft ass se et awer och net. Se ka sech net wieren. Mir wëssen, datt se sech muss adaptéieren. Mir wëssen och, datt d'ganz Welt ronderëm ons vill méi séier evoluéiert wéi mir selwer. Also musse mer en neie Rhythmus fannen."

Den 18. Abrëll gouf den Anniversaire vun der Gebuert vun der Ceca gefeiert. 70 Joer méi spéit ass de Projet Europäesch Unioun bäi Wäitem net ofgeschloss. Méi wéi jee ass grad elo frësche Wand gefrot. An dee soll och iwwer eng participativ digital Plattform kommen. "futureu.europa.eu": Do sollen d'Bierger mat diskutéieren, selwer Iddie mat erabréngen, souguer selwer Evenementer organiséieren.

"Dat fënnt duerno och agaangen an déi ganz Struktur. Dat leeft zesummen an där grousser Konferenz, wou da Konklusioune solle gezu ginn, déi sou no wéi méiglech bei de Bedenken, bei den Erwaardungen, bei den Hoffnunge vun de Bierger leien."

Beschäftege sollen sech d'Bierger mat 10 Themen: Vu Klima an Ëmwelt, iwwer Gesondheet, Wäerter, Migratioun, bis Educatioun. Am Kader vun enger grousser Konferenz solle Konklusioune gezunn ginn.

"Ech mengen, datt wa mer op konkreet Erwaardunge vun de Leit aginn, datt mer eis kënnen iwwer d'Finalitéiten eens ginn. Dat ass scho praktesch acquis. Mä de Moyen, de Wee fir dohin, dee musse mer natierlech mat de Bierger zesummen ausloten."



Et ass eng Saach vun Decisiounsmechanismus vu Leadership. D'Europäesch Unioun misst méi innovativ ginn, ouni Zweiwel och munches besser maachen. D'Gefill vermëttelen, datt dat, wat d'EU gutt mécht, och wierklech gutt ass. Dacks wier een déi bescht, ma et wier dobaussen net bekannt.