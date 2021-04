Nom Brexit hunn d'Tensiounen tëscht de politeschen an och reliéise Fraktiounen an Nordirland nees zougeholl.

Matzen an deenen Tensiounen huet elo déi nordiresch Regierungscheffin Arlene Foster hire Récktrëtt ugekënnegt. Si géing Enn Mee als Parteicheffin vun der DUP, der Democratic Unionist Party an een Mount duerno och als First Minister zerécktrieden.

An de leschten Deeg war si als Vertriederin vum protestantesch-loyalistesche Lager nawell ferm ënner Drock geroden a kënnt mat hirem Récktrëtt also engem Mësstrauensvott bevir. Vill Supporter vun der Unioun mat Groussbritannien fille sech nämlech duerch de Brexit benodeelegt.

Knackpunkt ass den Nordirland-Protokoll, deen eng haart Grenz tëscht Nordirland an der Republik Irland evitéiert. Fir Nordirland gëlle weiderhin d'Reegele vum EU-Bannemaart, mee doduerch entstinn nei Kontrollen tëscht Nordirland an der brittescher Insel. D'Nordire fäerten doduerch iergendwann vu Groussbritannien ofgekoppelt ze ginn.

D'Arlene Foster huet an hirer Récktrëttserklärung awer net just den Nordirland-Protokoll kritiséiert, ma och vu fraefeindlechen Aussoe geschwat. Si géing awer all d'Fraen am ëffentleche Liewen encouragéieren, weider ze maachen a sech net vum „Online-Lynchmob“ ënnerkréien ze loossen.