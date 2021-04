Biontech rechent méi fréi wéi erwaart mat enger Autorisatioun fir e Vaccin fir Kanner vun 12 Joer un.

An dat schonn an e puer Wochen. Am Hierscht kéint dann e Vaccin nokomme fir jonk Kanner vu 6 Méint un. Dat sot de Chef vu Biontech, den Uğur Şahin, dem däitsche Magasinn Spiegel.

Déi aktuell Observatiounen iwwer d'Wierksamkeet an och, wéi d'Kanner de Vaccin verdroen, wär encouragéierend.

Nächste Mëttwoch soll bei der europäescher Medikamentenagence Ema eng Autorisatioun fir de Vaccin deposéiert ginn. Normalerweis dauert et dann e puer Wochen, bis de Vaccin eng Zouloossung kritt.