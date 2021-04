Online-Plattforme wéi Facebook/Google däerfe privat Noriichte vun hire User an der EU an Zukunft nees op Fotoen a Videoen vu Kannermëssbrauch hi scannen.

Eng entspriechend Iwwergangsreegelung ass en Donneschdeg vun der Kommissioun guttgeheescht ginn. Zanter dem Enn vum leschte Joer ass jo u sech d’Filtere vun Noriichten, déi via Mail oder Messenger-Servicer verschéckt ginn, engem EU-Kodex no net méi erlaabt. Fir de Kampf géint de Mëssbrauch vu Kanner gëllt deemno elo awer fir déi nächst 3 Joer eng Ausnam, wat och gesetzlech wäert festgehale ginn. Grouss concernéiert Firme wéi Facebook, Google a Microsoft haten an deem Sënn bis ewell och scho mat den Autoritéiten zesummegeschafft.