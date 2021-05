A ville Länner gëllen Insekten als Delikatess, ob Grillen oder zum Beispill Heesprénger. Och an der EU kënnt een elo op de Geschmaach vum Mielwuerm.

Natierlech just, wann een dat dann och wëll. De giele Mielwuerm ass nämlech dat éischt Insekt, dat an der EU als Liewensmëttel zougelooss gouf. D'Efsa huet et no enger Préiwung als sécher deklaréiert. Allerdéngs huet d'Bundesamt fir Verbraucherschutz a Liewensmëttelsécherheet gewarnt, dass d'Consommatioun bei "empfindleche Persounen zu allergesche Reaktioune féieren" kéint. Dowéinst misst e Warnhiweis um Etikett stoen.

D'Larven dierfen als ganze Snack oder a gemuelener Form verkaf ginn. De Polver gëtt dann zum Beispill an Nuddelen oder Kichelcher benotzt. Den Undeel u Mielwierm an dëse Wueren dierf awer net den erlaabten Héchstwäert vun 10% iwwerschreiden. An den nächste 5 Joer dierf just eng franséisch Entreprise d'Larve verkafen, duerno dierfen och aner Konkurrente bei der Vermaartung vum Wuerm matmëschen.

Wéinst hirem héije Gehalt un Eewäiss an hirer gerénger Ëmweltbelaaschtung sinn dës Insekte bei ville Consommateuren uechter d'Welt beléift.

Wéi et vun den europäesche Liewensmëttelautoritéiten heescht, stinn den Ament nach weider 14 Insekte-Produiten aus, déi vun der Efsa musse bewäert ginn.