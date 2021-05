Fir dass de Vaccin vum chineeseschen Hiersteller an der EU kann zougelooss ginn, gëtt e grad gepréift.

Dat huet d'Europäesch Medikamentenagence en Dënschdeg zu Amsterdam matgedeelt. A China gouf den Impfstoff schonn am Februar zougelooss. An iwwer 20 Länner an Asien, Afrika a Latäinamerika koum Sinovac schonn an den Asaz.

Bis ewell krute just Vaccine vu westlechen Hiersteller gréng Luucht an der EU; nämlech Biontech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca an Johnson & Johnson.

Entgéint aneren EU-Memberstaaten impft Ungarn och mam russeschen Impfstoff Sputnik a mam chineesesche Vaccin vu Sinopharm.

Ugangs Mäerz hat d'Ema eng sougenannten "Rolling Review" an d'Weeër geleet. Bei dësem Verfare ginn éischt Resultater vu wëssenschaftlechen a klineschen Tester no an no analyséiert, éier alleguerten d'Donnéeë fir eng Zouloossung virleien.

Eng gutt Nouvelle koum en Dënschdeg iwwerdeems och vum US-Pharmakonzern Pfizer. Dëse rechent domat, dëst Joer 1,6 Milliarden Dosissen auszeliwweren. Stand 3. Mee goufe 430 Milliounen Dosisse Biontech/Pfizer un 91 Länner geliwwert.