Den 9. Mee 1950 leet de Robert Schuman, den deemolege franséischen Ausseminister mat senger berüümter Schuman-Declaratioun zu Paräis de Grondstee fir d'EU.

Zanter 1985 gëllt de 9. Mee als Europadag an zanter 2019 zu Lëtzebuerg als offizielle Feierdag. D'Nadine Kremer huet mat den Europadeputéierten iwwer d'Bedeitung vum Europadag wärend der Pandemie geschwat.

Europadag (1) / Reportage Nadine Kremer

D'Reesfräiheet ass eng vun de gréisste Fräiheeten an Europa. Dofir wier et symbolesch, dass grad zu Schengen eng Zeremonie am klengem Krees fir den Europadag ass. D'CSV-Europadeputéiert Isabelle Wiseler-Lima seet den Europadag wier als gemeinsamen europäesche Feierdag ganz wichteg.



Mir hunn ee speziellt Gefill par Rapport zum Nationaldag, deen eng national Feier ass. An ech fannen, dass déi europäesch Feier eng ganz änlech Wichtegkeet huet, déi seet, dass mir zesummegehéieren.



Zwou aktuell Erausfuerderunge vun der EU sinn an den A vum LSAP-Europadeputéierte Marc Angel d'Digitalisatioun an de Klimawiessel mam europäesche Green Deal.



An do ass et immens wichteg, dass mer déi sozial Aspekter net aus den Ae behalen an dofir ass dat soziaalt Europa esou wichteg. Dass bei der digitaler a bei der ekologescher Transitioun, dass et do keng Verléierer ginn, dass do d'Aarbechtsplaze gestäerkt ginn. An et ass do wou mir wierklech mussen usetzen.

International gesi misst ee sech méi géint autoritär Weltmuechte wéi China behaapten, wou d'Mënscherechter net un éischter Plaz stinn, seet de Charel Goerens, dee fir d'DP zu Stroossbuerg a Bréissel sëtzt.

Eis Erausfuerderung ass déi ze soen, eise Modell ass zwar net ëmmer esou effikass, mä wann een awer probéiert, Fräiheete mat ekonomescher Effikassitéit ze kombinéieren, dann ass den europäesche Modell deen eenzegen, fir deen et sech lount ze kämpfen an dat misst och de 9. Mee op engem Europadag jidderengem am Esprit sinn.

Bedeitung vun der EU an der Coronakris



An der Coronakris huet een méi wéi eng Kéier gesinn, dass d'EU zwar probéiert un engem Strang ze zéien, et awer net ëmmer funktionéiert. Wéi déi Deputéiert d'Roll vun der EU aschätzen a wéi dëst bei de Bierger ukënnt huet d'Nadine Kremer nogefrot.

Europadag (2) / Reportage Nadine Kremer

Den europäesche Gedanke vereent Fridden, Demokratie a Wuelstand an Europa. Den DP-Europadeputéierte Charel Goerens erënnert drun, dass dat grad a Coronazäiten esou wichteg ass.



1952 do war d'Europäesch Unioun virun enger Situatioun vu Kris, déi war existenziell. Haut sti mer virun enger Kris vun enger ganz anerer Natur, mä déi ass och existenziell. Ech mengen, et kann ee sech d'Fro stellen „Wat géing de Robert Schuman haut soen, wann e Face virun där do Kris wier ?“



Mä munchmol ass dës Iddi vum Zesummenhalen eng Idealvirstellung. D'EU wier zwar eng Eenheet, mee och 27 eegestänneg Länner, esou d'Tilly Metz.



Ech fannen et och schued, dass verschidde Länner dunn autonom, bëssen och an der Panik decidéiert hunn, d'Grenzen zouzemaachen.



Déi gréng Europadeputéiert erënnert awer och dorun, dass een am Géigenzuch zu anere Krisen, wéi der Schwéngspescht, dëst d'Kéier zesumme gehandelt a sech zesumme géint d’Pharmakonzerner gewiert huet.



Doduerch hu mer besser Kontrakter krut, mir hunn och ee bessere Präis krut, wéi wann elo all Land eenzel do verhandelt hätt. An à la base fannen ech war dat wierklech eng Success story, dass mir esou virgaange sinn.



D’EU gouf zwar als Handelsofkommes gegrënnt, mä elo wier ee wichtege Moment fir de Mënsch a seng Gesondheet an de Mëttelpunkt ze stellen, seet de Charel Goerens, fir ee soziaalt Europa, wou d'Grondrechter respektéiert ginn a een gemeinsam staark optrëtt.



Dass mir all Kräften, déi mir an deene 27 Länner hunn, esou federéieren, dass mir eis kënne behaapte vis-à-vis vun aneren. Dat wier am Interêt vun deene 450 Millioune Bierger vun der europäescher Unioun.