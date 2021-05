Duerch d'Fëscherei-Rechter war de Brexit-Accord bal gescheitert. Elo suergt awer genee dee Punkt nees fir Sträit tëscht London a Paräis.

Béid Länner hu Militärschëffer an den Äermelkanal virun d'Insel Jersey geschéckt, wärend iwwer 50 Fëscher aus Frankräich mat hire Booter den Hafe blockéieren.

Et wär wéi eng Invasioun gewiescht, beschreift et ee Fëscher, deen op der Insel selwer lieft.

D'EU-Kommissioun appelléiert u béid Länner, sech zeréckzehalen, a fuerdert elo Gespréicher tëscht de Konfliktparteien. De brittesche Premier Boris Johnson sot, d'Militärschëffer wiere just eng Precautiounsmesure an och Paräis huet verséchert, et wéilt een net, dass sech de Konflikt zouspëtzt.

Hannergrond vun dëser Eskalatioun ass d'Fro, ob a wa jo, wéi vill auslännesch Fëscher nach a brittesche Gewässer fëschen dierfen.