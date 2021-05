Doriwwer diskutéieren e Freideg d'europäesch Staats-a Regierungscheffen um Sozial-Sommet zu Porto.

D'portugisesch Presidence huet sech zum Zil gesat, datt d'Memberlänner an d'Institutioune sech verstäerkt sozial engagéieren. Zu Porto geet et ënner anerem ëm d'Ëmsetzung vum Aktiounsplang, mat deem méi Emploi soll geschaaft ginn. D'Dokument gesäit och e Recht op Formation continue an eng Reduktioun vun der Aarmut vir.

Lëtzebuerg wier gären nach méi wäit gaangen, ma wa 27 Länner ronderëm en Dësch sëtzen, da musse Kompromësser gemaach ginn, sou de Premier Xavier Bettel, deen zu Porto dobäi ass:

Mir wiere méi ambitiéis gäre gewiescht, mä dofir däerf een net Saache blockéieren. Verschidde Länner sinn ebe bei soziale Rechter méi zéi. Mä all klenge Schrëtt ass wichteg, bei der Ëmwelt hu mer och sou ugefaangen. Mä et ass nach e wäite Wee.

Länner aus dem Norde wiere sech zum Beispill géint nei EU-Reegelen a puncto Mindestloun. Den zoustännege Kommissär Nicolas Schmit plädéiert fir gemeinsam Standarden. Et wier ee sech awer bewosst, datt en eenheetlechen europawäite Mindestloun net realistesch ass, sou de Lëtzebuerger Politiker um Deutschlandfunk.

En anere Sujet, wou et Widderstand vun enger Partie Länner gëtt ass d'Gläichheet tëscht de Geschlechter.

De Staatsminister Xavier Bettel huet fir déi Retizenze wéineg Versteesdemech:

"Ech géing et traureg fannen, wann dat net drasteet, mä wann et déi eenzeg Méiglechkeet war, fir en Deal ze fannen, dann ass et sou. Fir eis ass et traureg, datt 2021 verschidde Länner net verstinn, datt wann een an enger Gesellschaft lieft, datt dat eng Composante zu 100% ass, mat alle Verschiddenheeten. Dat ass d'Stäerkt vun enger Gesellschaft. Déi Regierungen, déi mengen, datt jidderee muss an e Moule passen, Nationalitéit, Relioun, Sexe. eEt ass traureg, mä et ass esou. Mä wann een zu 27 un engem Dësch sëtzt, do huet een heiansdo e méi konservative Monni do sëtzen, deen manner averstanen ass, fir eng méi modern Politik ze maachen.

E Samschdeg um informelle Conseil zu Porto geet et weiderhin ëm d'Sozialpolitik. Ënner anerem gëtt do iwwer sozial Froen debattéiert, déi a Relatioun mat der Covid-Pandemie stinn.