A méi aarme Länner si ganz wéineg Leit scho geimpft. Den US-President Joe Biden fuerdert dofir, dass d'Patenter op den Impfstoffer opgehuewe ginn.

Vill EU-Memberstaate reagéiere skeptesch, wéi elo um Sommet zu Porto däitlech gouf. D'Diskussioune goungen e Samschdeg bis an d'Nuecht eran. Ënnert anerem déi däitsch Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sech kloer dogéint, dass d'Breveten ausser Kraaft gesat ginn. Déi Lëtzebuerger Positioun ass méi nuancéiert, wéi de Premier Xavier Bettel e Samschdeg de Moien zu Porto erkläert huet.

Extrait Xavier Bettel

D'Regierung wär der Meenung, dass een d'Liberatioun vun de Patenter soll accordéieren, wann een doduerch wierklech méi ka produzéieren. Dorop hätt hien awer e Freideg keng Äntwert kritt. De Grond, firwat vill Länner dogéint sinn, wären déi héich Investissementer, déi gemaach goufen, fir de Vaccin z'entwéckelen. Da géif ee Gefor lafen, dass kee méi géif an d'Wëssenschaften investéieren.

Dem Xavier Bettel no wär et ebe grad d'EU, déi gemeinsam Milliounen investéiert huet. Dofir ka si decidéieren, d'Patenter opzehiewen, ënnert der Konditioun, dass méi Vaccin produzéiert gëtt.

Och iwwer e gemeinsamen EU-Impf-Zertifikat gouf et nach keen Accord tëscht de 27 Staats- a Regierungscheffen. D'Konditioune vun deem Zertifikat géifen nach net stoen, gëtt de Xavier Bettel ze bedenken, da kéint een en och net als international gültege Pass deklaréieren.

D'Zäit leeft der EU awer bëssen dovun. De Summer steet virun der Dier. Ëmmer méi Mënsche gi geimpft, vill Leit wëlle verreesen a virun allem si südlech Memberstaaten op den Tourismus ugewisen. Dofir wär et wichteg, fir déi nächst 3 Wochen ze notzen, fir konkret Proposen op den Dësch ze kréien, seet de Lëtzebuerger Staatsminister. De Xavier Bettel gëtt zou, dass d'Staats- a Regierungscheffen zanter 3 Méint eng Léisung verspriechen, ma nach net vill decidéiert ass. D'Kommissioun hätt sech awer bereet erkläert, dës Negociatiounen z'encadréieren. Dofir wär de Premier iwwerzeegt, dass een an den nächsten 3 Wochen eng Léisung hätt an den Diskussioune ronderëm den Impf-Zertifikat.

U sech steet awer dat Soziaalt am Mëttelpunkt vum informelle Sommet zu Porto. De Xavier Bettel ass enttäuscht iwwer d'Resultater vun de Gespréicher. An enger gemeinsamer Deklaratioun hu sech d'Memberlänner e Freideg den Owend drop gëeenegt, fir bis 2030 déi sozial Lag an der EU däitlech ze verbesseren.

Op d'mannst 78 Prozent vun den Europäerinnen an Europäer solle bis d'Enn vun dësem Joerzéngt eng Aarbechtsplaz hunn, 60 Prozent sollen op d'mannst 1 Mol d'Joer an d'Formation continue kënne goen, an d'Zuel vun de Leit, déi riskéieren an d'Aarmut ze falen, soll ëm op d'mannst 15 Milliounen Europäer reduzéiert ginn.

Et wären nëmme kleng Schrëtt, ma dofir an déi richteg Richtung, seet de Premier. Et sinn Ziler, ma un déi mussen d'Staate sech net halen.