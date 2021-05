Haaptsujet ass et, fir de Flux vu Migranten, déi illegal eriwwer an Europa kommen, besser ze ënnerbannen.

Déi Konferenz ass vun der portugisescher EU-Presidence organiséiert ginn, a regroupéiert souwuel d’EU Immigratiouns- an Asyl-Ministeren, wéi och déi aus de concernéierten afrikaneschen Länner, an och UNO-Ënnerorganisatiounen si vertrueden.

An der Lescht sinn am Mëttelmier nees zeg-dausende Leit aus Afrika op enger Insel ukomm, oder am Mier op ale Booter opgegraff ginn. Eleng e Samschdeg waren et der op der italieenescher Mëttelmier-Insel Lampedusa iwwer 2.100, bannent just 24 Stonnen.

Der UNO-Organisatioun fir d'Migratioun, IOM no, wieren tëscht Januar an Abrëll dëst Joer op d’mannst 450 Leit, beim Versuch d’Mëttelmier ze iwwerbrécken, erdronk.