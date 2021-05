D'Riichteren zu Stroossbuerg hunn decidéiert, datt d'Verurteelung vum Informant Raphael Halet kee Verstouss géint d'Mënscherechter ass.

De fréiere Mataarbechter vu PricewaterhouseCoopers war der Meenung, datt säi Recht op eng fräi Meenungsäusserung net respektéiert gi wier.

PwC hat wéinst Vol vun Dokumenter geklot an déi Lëtzebuerger Geriichtsinstanzen haten de franséische Staatsbierger Halet am Appell zu enger Prisongsstrof mat Sursis an zu enger Geldstrof vun 1.000€ verurteelt.