No Kanada an den USA kéint och an Europa nach dëse Mount de Corona-Impfstoff vu Biontech/Pfizer fir Kanner zougelooss ginn.

D'europäesch Medikamentenagence Ema schafft un enger méi séierer Zouloossung fir Kanner tëscht 12 a 15 Joer, sou d'Cheffin Emer Cooke géintiwwer dem "Handelsblatt". "De Moment ass Juni d'Zil, dat mir eis fir eng Zouloossung ginn hunn", sou d'Cooke, "mä mir versichen, ob mir dat bis Enn Mee beschleunege kënnen."

D'US-Medikamentenagence FDA hat hir Noutfallzouloossung fir de Biontech-Vaccin fir déi Alterstranche e Méindeg accordéiert. Bis ewell louch den Alter bei 16 Joer.

Den US-President Joe Biden huet vun enger villverspriechender Entwécklung am Kampf géint de Virus geschwat an och d'FDA-Cheffin Janet Woodcock huet ervirgehuewen, dass "den haitege Schratt, et eiser méi jonker Bevëlkerung erlaabt, sech géint Covid-19 ze schützen, an eis dat d'Gefill vun Normalitéit zeréckgëtt an d'Enn vun der Pandemie méi no bréngt".

A Kanada gouf de Vaccin vu Biontech/Pfizer d'lescht Woch fir Kanner a Jugendlecher zougelooss.

D'Bundesbildungsministesch Anja Karliczek (CDU) huet sech zouversiichtlech gesinn, dass nach am Laf vum Summer all d'Kanner an Däitschland vun 12 un eng Impf-Invitatioun kréien, wann de Vaccin an den nächste Woche fir deen Alter accordéiert gëtt. Fir Kanner tëscht engem hallwe Joer an 12 Joer "wäert dat wuel nach e bëssen daueren".