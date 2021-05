De Jean Asselborn huet derfir plädéiert, dass eng staark europäesch-afrikanesch Collaboratioun den eenzege Wee wier, d'Migratioun an de Grëff ze kréien.

Zu Lissabon waren en Dënschdeg d'EU Immigratiouns- an Asyl-Ministeren, wéi och déi aus de concernéierten afrikaneschen Länner, an och UNO-Ënnerorganisatiounen beieneen.

Et goung drëm Weeër ze diskutéieren, fir déi illegal Migratioun an d’EU besser an de Grëff ze kréien.

Zeg-dausende Leit aus Afrika sinn eleng d’lescht Woch iwwer nees iwwert Mëttelmier komm, a sëtzen elo an Opfänk-Lager an Italien oder Spuenien.

De Jean Asselborn huet en Dënschdeg derfir plädéiert, dass eng staark europäesch-afrikanesch Collaboratioun den eenzege Wee wier, dat an de Grëff ze kréien. Säi Land verloossen wier e Grondrecht, mä dat misst eben och iwwert legal Weeër geschéien.

Geschitt dat net, misst och iwwert Re-Admissiounsweeër vun de concernéierte afrikanesche Länner geschwat ginn.

D’EU misst sech intern awer eens ginn iwwert e solidareschen Verdeel-Mechanissem, ouni deen dem Jean Asselborn no, d‘Unioun hir eege Valeuren géif opginn.