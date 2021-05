D'Obesitéit huet grad bei de Kanner weider zougeholl. All fënneft Kand wier dovunner betraff, weist eng Analyse

De 16. Mee um europäeschen Dag vun der Fettleiwegkeet fuerderen eng Rei Stëftungen an Organisatiounen an deem Domaine, dass soll opgekläert ginn, amplaz Leit mat Gewiichtsproblemer ze stigmatiséieren an auszegrenzen.

Bei Kanner a Jonker hëlt d'Obesitéit och weider zou, ronn 20% vun de Kanner sinn dovunner betraff, wéi d'Analyse HBSC weist. Bei de Länner, déi tëscht 2002 an 2014 matgemaach hunn, dorënner och Lëtzebuerg, ass eng konstant Hausse vu Fettleiwegkeet ënnert den Kanner constatéiert ginn.

Dat kann engersäits an der Kandheet, mä och spéider zu gesondheetleche Problemer féieren.

Och dowéinst gouf zu Lëtzebuerg de Reseau Moving Together an d'Liewe geruff, fir Kanner a Jonker, mä och hir Elteren ze beroden an eng personaliséiert Prise en Charge kënnen ze maachen.