Am Sträit tëscht dem Europaparlament an den EU-Staaten ëm d'Aféiere vun engem Corona-Impfzertifikat fir Reesen am Summer gëtt weider diskutéiert.

Trotz enger ëmfaassender Kompromëss-Offer vum Parlament géif et kee "wäissen Damp" ginn, sou déi liberal Europadeputéiert Sophie in 't Veld no weidere Gespréicher en Dënschdeg den Owend. D'Verhandlunge sollen en Donneschdeg an eng weider Ronn goen. D'Memberstaaten hu gedreet, den Impfzertifikat och ouni Parlament anzeféieren.

De sougenannte gréngen Zertifikat soll bis Enn Juni EU-wäit verfügbar sinn, fir d'Reesen am Summer z'erliichteren. Am digital liesbaren Noweis sinn nieft Impfungen och Informatiounen iwwer Tester oder iwwerstane Corona-Infektiounen enthal.

Dräi Verhandlungsronne gouf et bis ewell, ouni Duerchbroch. D'EU-Regierunge refuséieren ënner anerem d'Fuerderung vum Parlament, fir nach net geimpfte Mënsche gratis Corona-Tester z'erméiglechen. D'EU-Parlament koum do mat der Méiglechkeet vun enger EU-Finanzéierung. Dobäi soll eng Direkthëllef an d'Spill kommen, déi an der Corona-Kris geschaaft gouf. Déi Direkthëllef gouf bis elo, nieft dem Beschafe vu Vaccin an Antigen-Schnelltester, och fir den Ausbau vun Testkapazitéite benotzt Donieft goufen déi éischt preparativ Aarbechten um Impfzertifikat domat finanzéiert.

E weidere Punkt, deen d'Parlament erreeche wollt, ass deen, dass fir noweislech Geimpfter oder negativ Getester keng Quarantän- oder Testflicht bannent der EU gëllt, wann een eng Grenz passéiert. D'EU-Staate wëlle sech dat awer net virschreiwe loossen a verwisen drop, dass een handlungsfäeg misst bleiwen, wann zum Beispill aggressiv Virus-Varianten optrieden.

D'Parlament hätt sech interne Sourcen no kompromëssbereet gewisen. D'Deputéiert wéilte kee Verbuet méi, d'Regierunge kéinten awer fir Leit mat Impfzertifikat zousätzlech Aschränkungen decidéieren. Dat awer just, wann si dëst op Basis vu wëssenschaftleche Recommandatioune vun der EU-Agence fir Krankheetsbekämpfung (ECDC) rechtfäerdege kënnen.

E weidere Sträitpunkt ass d'Fuerderung vum Parlament net an der EU zougeloossen Impfstoffer auszeschléissen. E puer Länner fuerdere wéinst dem Verwaltungsopwand fir d'Aféiere vum Impfzertifiakt eng Iwwergangszäit vu 6 Wochen.

Eng Eenegung bréicht een nach dës Woch, sou nach d'Europadeputéiert in 't Veld. Op d'mannst dora si sech all d'Parteien eens, eng Decisioun misst virum Sommet vun den EU-Staats- a Regierungscheffe falen.