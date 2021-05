Dat Zil soll een awer net mat Verbueter erreechen, seet de Vizepresident vun der EU-Kommissioun. D’Zuchfuere soll méi attraktiv ginn.

Bei Strecken ënner 600 bis 800 Kilometer soll et net méi sënnvoll sinn, de Fliger ze huelen, well et méi laang géif daueren, sou den Timmermanns.

D’Fléie soll net méi deier ginn. Kerosin soll wéi aner Sprit-Zorte besteiert ginn, fënnt den EU-Kommissär. Hien appelléiert awer och un d’Leit, d’Zuel vun de Flich ze reduzéieren. Kee misst 10 oder 12 Mol am Joer fléien.