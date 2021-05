Sollen d’Patenter op Impfstoffer géint Covid-19 opgehuewe ginn, wéi den US-President Joe Biden et gefuerdert huet?

En Thema, wat am Europaparlament fir eng ganz kontrovers Debatt gesuergt huet. D’Positioune si kloer gedeelt.

De Verzicht op Rechter kéint den Zougang zu bezuelbarem Impfstoff weltwäit verbesseren, sou d’Positioun vun deenen, déi dee Schrëtt ënnerstëtzen. Et wier wichteg, datt d’EU hei weltwäit eng Leaderroll iwwerhëlt.

D’Lëtzebuerger Europa-Deputéiert Tilly Metz, vun déi gréng, huet sech deem ugeschloss: "Et géif genuch Fabricke weltwäit, déi banne Méint operationell kéinte sinn. Wëssen ze deelen, wier de beschte Schutz géingt Varianten."

Op der anerer Säit sinn awer och vill Europadeputéiert der Iwwerzeegung, datt aner Moossname vill méi effikass kéinte sinn. Wéi zum Beispill weider méi Impfstoff ze produzéieren. Net just an Europa oder an Amerika. Och d’Bestanddeeler fir den Impfstoff missten direkt méi fräi zirkuléieren.

Den CSV-Europadeputéierte Christophe Hansen geheit den USA vir, mat der Propositioun, Patenter fräizeschalten, vun der Realitéit oflenken ze wëllen, datt si weder Impfstoff, nach Bestanddeeler an d’Welt exportéieren.

Patenter op Impfstoffer Charles Goerens

Iwwerdeems weist de Charel Goerens, DP, op en historesche Feeler hin: "Am Juni wäert d’Debatt ronderëm d’Patenter déi 3 EU-Institutiounen, Parlament, Kommissioun a Conseil weider beschäftegen. Et dierft schwéier ginn, eng Linn ze fannen. D’Europäesch Unioun verdeelt dank der Initiativ Covax elo scho gratis Impfstoff weltwäit. Bis dës Woch goufen op déi Manéier 65 Milliounen Dosisse verdeelt."



Decisioun vum Europaparlament

En Donneschdeg huet d'Europaparlament sech da fir eng temporär Aussetzung vun de Patenter fir Corona-Impfstoffer ausgeschwat. D'Deputéiert hunn d'EU an engem Avis dozou opgefuerdert, entspriechend Initiative vun Indien a Südafrika bei der Welthandelsorganisatioun WTO ze ënnerstëtzen. Vu Pharmaentreprisë gëtt gläichzäiteg verlaangt, "Wëssen an Daten" zur Impfstoffproduktioun zur Verfügung ze stellen.

D'US-Regierung hat ugangs des Mounts iwwerraschend hir Ënnerstëtzung zougesot. Et hofft een, datt aarm Länner besseren Accès zu de Vaccine kréien. D'Pharmakonzerner si strikt géint eng Suspendéierung vun de Patenter.