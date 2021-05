Membere vun der Plattform "Stopp Ceta&TTip" hunn hir Bedenken, wat d'Mercosur-Ofkommes betrëfft. Ma och verschidde Minister gesinn dëst net esou positiv.

Mouvement écologigue zu Mercosur / Diana Hoffmann

Beim Treffe vun den EU-Handelsminister zu Lëtzebuerg geet och iwwert d'Fräihandelsofkommes Mercosur riets, dat d’Wirtschaftsrelatiounen tëscht der Europäescher Unioun an 4 latäinamerikanesche Memberstaaten Argentinien, Brasilien, Paraguay an Uruguay stäerke soll. Eng Signature vun dësem Vertrag hätt awer vill negativ Konsequenzen, warnt déi Lëtzebuergesch Plattform "Stopp Ceta&TTip", zu där och de Mouvement Ecologique gehéiert.

De Vertrag fir d’Kreatioun vun engem gemeinsame Marché tëscht deene 4 latäinamerikanesche Staate geet op Ufank 90er Joren zréck. Duerch dëse soll de Fräihandel vu Wueren, Déngschtleeschtungen an Investitioune gestäerkt ginn. Ma elo soll och d’Europäesch Unioun deem Ofkommes mam Numm Mercosur, wat gemeinsam Mäert vum Süden heescht, bäitrieden.

Dëst wier e schlecht Signal aus sozialer, ekologescher an ekonomescher Siicht, seet d'Blanche Weber, Vertriederin vun der Zivilgesellschaft, déi falsch Form vu Globaliséierung. An där Form, wéi den Accord den Ament virläit, géing et zu engem Dumping vun Douanes-Taxen, Wäerter an Norme kommen, wougéint déi ekonomesch Plus-value lächerlech wier. Am Fräihandelsaccord géinge wichteg Rechter mëssuecht ginn an et géing net duergoen, dës nëmmen an Zousazdokumenter festzehale ze kënnen. D'Verhandlunge kéinten esou net weidergefouert ginn. De Gruef tëscht de Länner aus Europa a Latäinamerika wier ze grouss. Als Beispill wier hei de Klimaschutz ze nenne: A Brasilien kee gréissert Thema, wéi d'Ofholze vum Reebësch weise géing. Ma och de Fleeschimport aus Latäinamerika géing zu Konkurrenzsituatioun mat de Baueren zu Lëtzebuerg féieren.

D'Blanche Weber ënnersträicht, datt ee sech bewosst ass, datt e gewësse Wuerenaustausch a Kompromësser néideg sinn bei esou engem Ofkommes. Ma déi Aart a Weis, wéi den Accord geschriwwen ass, géing komplett an déi falsch Richtung féieren. Grad elo wou an der Gesellschaft no der Covid-Pandemie eng aner Form vun Handelspolitik gefuerdert gëtt. An och den europäesche Green Deal de Kader heifir sëtzt.

D'Positioune vun de Lëtzebuergesche Minister géingen awer optimistesch stëmmen. Den Ausseminister Jean Asselborn huet scho gesot, datt d'Paräisser Klimaofkommes an de Vertrag mat dra muss. De Landwirtschaftsminister Romain Schneider gesäit Problemer aus Siicht vun der Landwirtschaft, an och souguer beim Ekonomiesminister Franz Fayot wier scho Skepsis ugeklongen, seet d’Blanche Weber.

Lo hofft de Mouvement Economique, wéi och aner Acteure vun der Plattform "Stopp Ceta&TTip", datt anescht wéi bei de Ceta- an TTip- Ofkommes, d'Mercosur Fräihandelsofkommes net ënnerschriwwe gëtt. Eng 450 europäesch Organisatiounen hu scho géint eng Signature Positioun bezunn, an och a Latäinamerika wieren eng Partie Organisatiounen dogéint.