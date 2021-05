Dëse soll souwuel Impfungen, wéi awer och Tester oder eng iwwerstane Covid-19-Erkrankung festhalen.

Endlech nees méi fräi reesen, dat ass e Wonsch vu villen europäesche Bierger no Méint u Covid-19 bedéngte Restriktiounen.

Fir op dësem Stadium vun der Pandemie alle Bierger déi selwecht Rechter ze ginn, sollen dräi méiglech Basisinformatiounen op dat Dokument kommen. Sief et digital mat Qr-Code oder awer elo op Pabeier, ob d'Persoun geimpft, getest, oder no enger Infektioun nees gesond ass.

Am sou genannten Triloge, wou déi 3 europäesch Institutioune Kommissioun, Conseil a Parlament zesummesëtzen, koum et awer zum Sträit. D'Staate wollten eng präzis Fuerderung vum Europaparlament net unhuelen: Datt d'Tester, wann net gratis, op d'mannst just käschtendeckend sollen ugebuede ginn. A verschiddene Länner ginn horrend Präisser gefrot.

"Éischtens, d'Impfunge si jo och gratis. A mir hunn och europäesch Fongen dofir", sou den Europadeputéierte Marc Angel, dee sech derfir asetzt, datt jonk Leit, déi nach net geimpft sinn, hiren Test bezuelt solle kréien.

Géint der Owend gouf et elo en Duerchbroch an de Verhandlungen, e Kompromëss gouf fonnt

"Gratis krute mer net duerch", sou d'Europadeputéiert Tilly Metz. "Ma et soll ee sech den Test leeschte kënnen. Datt um Réck vun den Tester net massive Boni gemaach gëtt. Datt dat éischter käschtendeckend soll sinn. Dofir gëtt et elo en 'Emergency support'-Instrument, e spezielle Fong mat 100 Milliounen Euro. Fir Länner ze ënnerstëtzen, datt den Test net op eemol soll 100 oder 150 Euro kaschten."

Dacks dinn d'Staate sech ganz schwéier, wann d'Europäesch Unioun hinnen an national Kompetenzen draschwätzt. An dësem Fall d'Finanzement vum Gesondheetssystem. Dofir ass dësen Duerchbroch ëm sou méi bemierkenswäert.

"Ech mengen, déi ganz Kris huet effektiv bewisen, datt mer am Gesondheetssecteur net manner Europa, ma méi Europa brauchen. Dat hei ass och eng europäesch Moossnam. Wéi kënne mer effikass, effizient funktionéieren? Wéi kënne mer och koherent Moossnamen zesummen ergräifen?" sou d'Tilly Metz.

Zeréckbehale gouf och, dat den europäesche Covid-Zertifikat net einfach vun de Staaten ënnerwandert ka ginn. Just an Extremfäll, déi bei der EU-Kommissioun erkläert musse ginn, kann, wann de System Enn Juni bis a Kraaft ass, déi fräi Beweegung vu Geimpften, Getesten oder nees gesonde Bierger awer gestoppt ginn.