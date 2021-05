Um digitale Sommet vun de G20-Staaten zu Roum huet den Internationale Wärungsfong e Freideg e Milliardeplang an Héicht vu 50 Milliarden Dollar virgeluecht.

Mat deem Plang sollen op d'mannst 40% vun der Populatioun weltwäit bis Enn vum Joer geimpft ginn. Bis Enn 2022 sollen 60% vun de Mënsche géint de Covid immuniséiert ginn. Parallel fuerdert den FMI méi Moyene fir déi international Covax-Initiativ.

D'EU huet versprach bis Enn vum Joer op d'mannst 100 Milliounen Dosissen ze spenden. Donieft wëll d'EU sech um Bau vu Produktiounsanlagen an Afrika finanziell bedeelegen. D'Pharmakonzerner Pfizer, Moderna an Johnson&Johnson wëllen eegenen Aussoen no bis 2022 ronn 3,5 Milliarden Impfdose fir aarm Länner zur Verfügung stellen.

En anert Thema um G20-Sommet waren d'Patenter op de Vaccin. Déi verschidde Vertrieder hu sech net dofir ausgeschwat, fir d'Patenter um Corona-Vaccin opzehiewen. Fir den Ofschloss vum G20-Sommet hunn d'Staaten och méi eng enk Zesummenaarbecht an alle Beräicher vun der ëffentlecher Gesondheet festgehalen, fir géint zukünfteg Krise besser geschützt ze sinn. Sou heescht et mol an der Ofschlossdeklaratioun.