De forcéierten Tëschestopp wäert och Thema sinn um Sommet vun de Staats- a Regierungscheffen, dat huet den EU-Rotspresident Charles Michel annoncéiert.

Hei sollen Konsequenzen a méiglech Sanktiounen diskutéiert ginn. D'Staats- a Regierungscheffe komme jo zu Bréissel beieneen. Um Ordre du jour stinn e Sonndeg den Owend och déi rezent Tensioune mat Russland, d'Relatioune zu Groussbritannien nom Brexit an d'Preparatioune fir de Sommet mam US-President Joe Biden Mëtt Juni.

Den italienesche Regierungschef Mario Draghi wëll wéinst den ëmmer méi héije Flüchtlingszuelen awer och d'Thema Migratioun uschwätzen. E Méindeg steet dann d'Klimapolitik an déi verschäerften europäesch Co2-Ziler am Mëttelpunkt vun den Diskussiounen. Kee Sommet den Ament natierlech awer och ouni Covid. Hei wäerten d'Staats- a Regierungscheffen notamment iwwert d'Verbreedung vu méi ustiechende Mutatioune beroden a wéi méi Vaccin an déi méi aarm Länner op der Welt verdeelt ka ginn.