Wéi de Staatsminister am Interview mat RTL sot, wier de Grand-Duché prett fir eng App. Dëst wier och nees dann e Schratt a Richtung méi Fräiheeten.

3 europäesch Sommete bannent nëmmen annerhallwem Mount, e stramme Rhythmus. Awer och en Zeechen, wéi gefëllt d'europäesch Agenda den Ament ass.

Vun ambitiéise Klima-Ziler, de "green deal", iwwer d'Gestioun vun der Covid-19-Kris, bis bei d'europäesch Aussepolitik.

D'politescht Gewiicht vun der Europäescher Unioun, d'Aussepolitik, si stoung um Méindeg den Owend zu Bréissel am Mëttelpunkt vun de Gespréicher vun de 27 Staats- a Regierungscheffen. D'Relatiounen tëscht der der EU a Groussbritannien nom Brexit, déi aktuell Situatioun am Mëttleren Osten, d'Relatioune mat Russland an den Akte vu Staats-Piraterie vum autoritäre Regime vu Belarus géintiwwer engem ziville Fliger, fir e Regime-Kritiker festzehuelen.

En Akt, deen de Premier Xavier Bettel schaarf kritiséiert: "Et geet vun ekonomesche Sanktioune rieds. Sanktiounen géintiwwer engem Staatsbetrib, der Fluchgesellschaft vu Belarus. Engem Fluchverbuet iwwer den Territoire. Et ass een awer limitéiert. Dat, wat geschitt ass, ass net méi acceptabel. Datt een e Fliger carrement entféiert, dat ass mëll, wat do geschitt. Nokucke wier inacceptabel. Ech hoffen, datt mer zu 27 eng Eenegkeet fannen. Wa mer hei kee staarkt Zeeche setzen, da sinn mer e Jickeclub."

En anere wichtege Punkt um Ordre du jour vun dësem Sommet war d'Covid-19-Kris. Hei gouf et e leschten Donneschdeg en Accord op EU-Niveau, fir datt den europäesche Covid-Certificat bis ugangs Juli konkret gëtt. Synonymie mat fräiem Reesen an 30 europäesche Staaten, vun Island bis Portugal, vu Lettland bis a Rumänien.

Ënnert der Bedéngung, datt d'Persoun entweder geimpft, getest oder nees gesond ass.

"Elo muss en Accord a Musek ëmgesat ginn.", esou de Premier. D'Decisioun um Enn, wat de Certificat wäert ass, bleift eng national Kompetenz an do wëll Lëtzebuerg elo Gas ginn.

"Aus Lëtzebuerger Siicht gëtt et eng speziell Situatioun, déi vun der Frontalieren. Mir si prett, ech gesinn an den nächsten Deeg de franséische Responsabelen am digitale Beräich, fir ze kucken, ob ee wierklech muss bis Juli waarden. Ob een net villäicht éischter scho kéint Initiative mat Nopeschlänner lancéieren."

De Premier Xavier Bettel huet den Datum vu Mëtt Juni an de Raum gestallt. Da géif eng speziell entwéckelt Smartphone-Applikatioun geschalt. Hei ass et wichteg, datt de QR-Code net gefälscht ka ginn. E Code, deen an enger éischter Phas national fonctionéiere géif, iert op den europäesche System geschalt gëtt.

"Den 12. Juni lafen d'Mesuren zu Lëtzebuerg aus. Do wëlle mer kucken, wéi een déi 3G kann abanne bei den neien Dispositiounen. Dat wäert da Mëtt Juni kënnen a Kraaft trieden. Ufank Juli soll dann déi europäesch App lancéiert ginn, mee mir sollen net waarden. D'Leit, déi geimpft, getest oder nees gesond sinn, wëlle Rechter kréien."

Eng App, fir méi fräi ze reesen. Net nëmmen.

"Ech mengen, datt déi 3G eppes gëtt, wat mer an den nächste Wochen, Méint wäerten an eisem Alldag fannen. Et däerf net sinn, datt just déi Geimpft Rechter hunn. Och deen, dee getest oder nees gesond ass. Dat wäert an den nächste Méint zum Alldag gehéieren. Fir Concerten, fir sportlech Manifestatiounen. Do gëtt et de Regierungsrot, deen déi nächst Deeg wäert zesummekommen, fir déi Pisten ze studéieren. Wéi mer de Leit méi Rechter kënne ginn an e bësschen Normalitéit erëmfannen.", esou de Premier.