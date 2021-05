Den Impfpass. D'lescht Joer war en nach ondenkbar. Elo sti mer kuerz virdrun, fir en anzeféieren.

Wéi e genau wäert funktionéieren, ass awer nach onkloer, ma Diskussioune ronderëm ginn et der scho vill. D'Nadine Kremer seet iech, wat RTL-Informatioune no ewell bekannt ass.

Band EU-Impfpass / Reportage Nadine Kremer

D'Géigner vum Pass beschwéiere sech, e géif een zur Impfung zwéngen an Ongläichheeten, eng Zwouklassegesellschaft, schafen. D'Supporter vum Impfpass freeë sech, hir Grondrechter zeréckzekréien.



Vill ass nach net gewosst, mä eppes ass kloer: Den Impfpass ass fir déi 3Gen, geimpften, genesen a geteste Leit. Si kréien en deementspriechenden Zertifikat, dës ginn et jo och elo schonn. Den Impfcertificat kann een jo zum Beispill schonn op Myguichet eroflueden. D'Resultat vum Large Scale Testing kritt een per Sms geschéckt.



Nei mam Impfpass ass, datt op dës offiziell Zertifikae an Zukunft QR-Coden oder OTP, eemoleg Passwierder, dropgesat ginn.

Et ass nach net kloer, ob eleng dësen Zertifikat als Impfpass gëllt, oder op een dofir eng speziell App brauch. De sprangende Punkt ass, dass nach net gewosst ass, wéi d'Informatioune vum Zertifikat an d'App kommen, manuell oder automatesch.

Eng weider Fro ass, ob d'Santé, d'Laboratoiren oder Myguichet dofir zoustänneg sinn.



Déi Leit, wou de Zertifikat liesen, sief et de Serveur am Café oder Restaurant, d'Stewardess oder soss een, kréien awer sécher eng App, mat där si den Code scanne kënnen. Wéi laang d'Informatiounen doran gespäichert ginn, ass och nach net gewosst.



Donieft gëllt, alles wat online valabel ass, gëtt et och op Pabeier. De Zertifikat kann deemno um Handy gewisen, mä och ausgedréckt ginn, wat deene Leit entgéint kënnt, déi keen Smartphone hunn.



Op nationalem Niveau wier een virbereet. Wann d'Regierung zoustëmmt, kéint den Impfpass Mëtt Juni virleien. Wann déi europäesch Léisung prett ass, kéinte mer dorop wiesselen.



Och op EU-Niveau ass nach net kloer, ob et een Zertifikat oder eng App gëtt. Mä egal wéi se am Endeffekt ass, d'Léisung wier harmoniséiert. Se erméiglecht et, fräi tëscht den europäesche Länner ze zirkuléieren. De Lëtzebuergeschen Zertifikat zielt deemno a ganz Europa.



Wat fir Fräiheeten d'Leit mat Zertifikat kréien, hänkt trotzdeem vu Land zu Land of. Et wéilt een de Länner situatiounsbedéngt eng gewësse Flexibilitéit loossen.

Et kann deemno sinn, dass een an deem enge Land mam Zertifikat kann an de Restaurant an an deem anere souguer op ee Festival goen.



De Grondprinzip vum Impfpass steet also fest, mä d'Detailer mussen an den nächste Wochen nach decidéiert an ëmgesat ginn.