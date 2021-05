Weider stoungen och Sanktioune géint Belarus an den Ëmgang mat der Corona-Pandemie um Ordre du Jour.

27 Memberlänner si sech eens: Sanktioune géint Belarus geholl

A leschter Zäit hu sech déi 27 dacks schwéier gedoen, eestëmmeg Decisiounen ze huelen. Dat war dëst Kéier net de Fall, wéi et drëms goung, déi vun der Belarus staatlech organiséiert Fligerentféierung ze condamnéieren a Sanktiounen ze huelen. Et géif een net toleréieren, wa mam Liewe vun onschëllege Leit géif gespillt ginn, sot de President vum europäesche Conseil Charles Michel.

De Journalist a Blogger Roman Protasewitch a seng Frëndin sollen direkt fräigelooss ginn, esou d'Fuerderung. Déi 27 hu sech fir cibléiert Wirtschaftssanktiounen ausgeschwat, 3 Milliarden Euro schwéier Investitioune goufen agefruer. Den europäesche Loftraum soll fir Fliger aus der fréierer Sowjetrepublik gespaart ginn. Maschinne aus Europa sollen de belarussesche Loftraum meiden. Ënner anerem d'Cargolux huet déi Decisioun scho geholl, seet de Xavier Bettel. Et wier nämlech geféierlech iwwert e Land ze fléien, wat déi international Richtlinnen net géif respektéieren.

Dialog mat Russland dierf net ofgebrach ginn

Op der Agenda vun dësem Sommet stoungen och déi ugespaant Relatiounen tëscht der EU a Russland. Hei geet et drëms, e strategesche Choix ze treffen: Weider un der Spiral vun de Sanktiounen dréien, oder nees verstäerkt den Dialog mat Moskau sichen. Aktuell huet een en Déifpunkt erreecht, seet de Lëtzebuerger Premier. Et mengt een ëmmer, et géif net méi schlecht goen, an dann hëlt een awer nach nei Sanktiounen. Den Dialog awer dierft ni ofgebrach ginn, esou de Xavier Bettel weider.

Klimaschutz: Ambitiéis Ziler bis 2030



E ganz anert Thema mat deem d’Staats- a Regierungscheffe sech beschäftegt hunn, ass de Klimaschutz. Eng Problematik, déi duerch d’Covid-Pandemie an den Hannergrond gedroen ass. Bis 2030 soll den CO2-Ausstouss jo ëm mindestens 55 Prozent par Rapport zu 1990 reduzéiert ginn. Hei wëll d'EU-Kommissioun Mëtt Juli den Aktiounspak "Fit fir 55" presentéieren. Ma wéi kënnen d'Länner gemeinsam emol déi éischt Ziler bis 2030 erreechen?

„D’Meenunge ginn och do auserneen. Eng Rëtsch vu Länner erklären eis, dass ouni nuklear Energie näischt funktionéiert. Aner Länner soen eis, dass, wa si keng Sue géife kréien, da géife si et net packen. Et ass keen dee seet, et géing einfach ginn, mir sinn eis däers och bewosst. Mir sinn awer och der Meenung, dass ee gutt muss oppassen, net dass da bemol den Coût beim Bierger direkt lant, mat enger staarker Hausse an de leschte Méint, oder direkt nom Akraafttriede vun deene Mesuren. Mir hu gesinn, wéi a Frankräich d’Reaktioun och gewiescht ass bei Bierger, wann een iwwer verschidden Hausse geschwat huet. De Bierger muss verstoen, dass en en Deel vun der Léisung och ass an net direkt de Stempel kritt, dass en de Problem ass.“

D'Leit sollte matgeholl ginn, esou nach de Premier Xavier Bettel, sanktionéiere wier dee falsche Wee. Zu Lëtzebuerg wier ee bis ewell ëmmer éischter de Wee vum Motivéiere gaangen.

Bis 2050 soll den Europäesche Kontinent als éischte vun deene 5 Klimaneutral sinn. Sou op d’mannst déi ganz héich gestache Ambitioune vun der EU-Kommissioun.

Gestioun vun der Covid-Kris: Froen zum Pass an de Vaccinen



Et stinn nawell nach Froen op, mä wat d'Corona-Gestioun vun der EU fir d'Summer-Saison ugeet, huet et en Dënschdeg de Mëtteg um EU-Sommet zu Bréissel guer net mol sou schlecht ausgesinn. Mam europawäite Pass soll virun allem d'Reese vereinfacht ginn, seet de Premier Xavier Bettel.

„Et sinn nach ëmmer Froen, déi opstinn. Vaccinen, déi an der EU nach net erlaabt sinn, mä déi awer a verschidde Länner erlaabt gi sinn a wou och gesot ginn ass, dass déi Leit dann och kënne gewësse Fräiheeten kréien. Mä zielt dat generell, also och fir Leit, déi net an der EU liewen, an déi Vaccinen och kritt hunn. Dat heescht, et sinn nach Froen ze klären.“

Fir dass de Certificat dann och wierklech an allen EU-Länner en eenheetleche Wäert huet, misst och nach gekläert ginn, wéi ee mat Leit wëll ëmgoen, déi de Covid19 schonn haten a nees gesond ginn. Och an dëser Fro wier ee sech nach net eens ginn, do sollen d'Kommissioun an d'Ema an de nächsten Deeg awer Richtlinne nennen.

„Mä et gëtt awer schwéier, well et si schonn eng Rëtsch vu Länner, déi scho gesot hunn, dass se no enger Impfung verschidde Rechter wéilte ginn. Anerer bei der zweeter Dosis, nach anerer bei zwee mat engem Delai. Mir waarden elo op d’Ema, dat ass dat wat mir schonn zanter dem Ufank vun der Krise gemaach hunn. An da wäerte mer eis och un deen Avis halen.“

An der Impfcampagne kënnt d'EU gutt weider. Bis Enn dëser Woch sollen ëm 46 Prozent vun allen erwuessene Leit an der Europäescher Unioun op d'mannst mat enger éischter Dosis vaccinéiert sinn. Dat hat d'Kommissiounspresidentin Ursula Von der Leyen getwitter. Et wier awer elo wichteg, och mat méi aarme Länner solidaresch ze sinn.

Bis Enn des Joers wëllen d'EU-Staaten op d'mannst 100 Milliounen Dosisse vum Coronavaccin spenden. Och sollen d'Fabricken ënnerstëtzt ginn, fir dass direkt sur place ka produzéiert ginn.