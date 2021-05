En Dënschdeg koum d'Nouvelle, dass de Vaccin vu Moderna och bei Jugendlecher vun 12 Joer u wierke soll. Dat hat de Pharmakonzern no Etüde matgedeelt.

Moderna wëll op Basis vun dësen Etüden elo eng Noutfallzouloossung fir d'USA ufroen. Wa gréng Luucht kënnt, kéint de Vaccin do vu Juli u Jugendleche gesprëtzt ginn.

Zu der Fro, wéi Lëtzebuerg reagéiere wëll, sot de Premierminister Xavier Bettel um Bord vum EU-Sommet: "Dat hänkt dovunner of, wéini d'Ema gréng Luucht gëtt. Well och wann e Laboratoire eppes deklaréiert, ass et nach ëmmer d'Ema, déi d'gréng Luucht gëtt. A wann d'Ema bis gréng Luucht ginn huet, da muss een nach d'Material kréien. A wann ee bis d'Material huet an d'gréng Luucht ginn ass, da kann een ufänke mat sprëtzen. Den Ament ass weder dat eent nach dat anert de Fall. Et weess ee jo och nach net, ob et den nämmlechte Stoff gëtt oder en aneren. Dat sinn alles Informatiounen, déi mir nach net hunn. Dat heescht, wa mer déi bis hunn, da kann een och do ufänken ze impfen."

Extrait Xavier Bettel (1)

Den Ament misst een also nach ofwaarden, et géingen nach eng Partie Froen opstoen, mee de Premier Xavier Bettel huet nach ergänzt:

Extrait Xavier Bettel (2)

"De Fait ass, dass et wichteg ass, dass ee versteet, dass de Virus duerno awer riskéiert, sech op déi Leit ze konzentréieren, déi net geimpft sinn. An do kann een net enger ganzer Generatioun soen, dat sidd dir dann eben. Well mir hunn och schlëmm Verleef bei méi jonke Leit. An de Fait ass och duerno virun allem mat Rechter, déi een awer kritt mam Impfcertificat, do kann een net eng ganz Generatioun einfach ausschléissen."

Ier et awer esou wäit ass, misst ee sech all Garantië ginn, dass déi oppe Froen gekläert sinn.