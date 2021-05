De President Lukaschenko weist sech den Ament nach wéineg beandrockt vun den neien europäesche Sanktioune géint Belarus.

Heiko Maas warnt viru Sanktiounsspiral / Rep. Claude Zeimetz

No de Staats- a Regierungscheffe befaasse sech en Donneschdeg d'EU-Ausseministeren op hirem Conseil zu Lissabon mat neie Wirtschaftsmesuren. Den EU-Chefdiplomat Josep Borrell huet d'Memberstaaten am Virfeld vum Conseil dozou opgefuerdert, séier iwwert déi geplangte Wirtschaftssanktiounen ze decidéieren.

D'Europäesch Unioun misst nom forcéierten Tëschestopp vun der Ryanair-Maschinn an der Arrestatioun vum Blogger an Dissident Roman Protassewitsch weisen, datt si bereet wier, "d'Stëmm vun der Muecht ze benotzen", sot de Josep Borrrell zu Lissabon, wou u sech haaptsächlech iwwer d'Relatioune mat Afrika sollt rieds sinn. Ma zanter e Sonndeg dréit awer alles ëm dem Lukaschenko-Regimm säin Ëmgang mam Regimmgéigner. Wann e Fliger entféiert gëtt, fir e Passagéier ze verhaften, misst eng staark Reaktioun kommen, do war de Josep Borrell kloer, dee sech och net wollt soe loossen, d'EU wier bis ewell ze zeréckhalend gewiescht, och vis-à-vis vu Russland:

"Mir wäerten dat maachen, wat de Conseil decidéiert huet. Datt mer méi wäit ginn an de perséinleche Sanktiounen an datt mer kucken, wéi eng wirtschaftlech a sektoriell Sanktioune méiglech sinn. Dat ass dat, wat mer maache kënnen."



E Méindeg haten d'Staats- a Regierungscheffen an enger éischter Reaktioun jo schonn decidéiert, den europäesche Loftraum fir Fligeren aus Belarus ze spären. Belarus ass beispillsweis e wichtegen Exportateur vu Kalium. E Secteur, deen dem Land all Joer eng zwou Milliarden Euro géif erabréngen an deen en Donneschdeg de Moien och de Lëtzebuerger Ausseminister an d'Spill bruecht huet.

Staark wirtschaftlech Géigemesurë géifen zwar och e bësschen Affer vun der westlecher Säit fuerderen, an do ass de Jean Asselborn formell, et wier falsch zu dësem Ament déi wirtschaftlech Interessien an de Virdergrond ze stellen.

"Mir müssen etwas hinkriegen, dass dieser Mensch sieht, dass es so nicht geht. Ich denke an diesen jungen Blogger, an den jungen Journalisten, an seine Mutter, an seien Vater. Das sind Banditenstreiche, die dort verübt werden. Das kann nicht toleriert werden von der Europäischen Union. Da müssen wir wirtschaftliche Interessen, glaube ich, hinten dran setzen."

Den däitschen Ausseminister Heiko Maas hofft, datt d'Sanktiounen elo séier an den nächsten Deeg ëmgesat ginn. Et misst een e staarkt Signal op Minsk schécken an, de Fall gesat, och nach emol noschéissen.

"Wir werden uns weider anschauen, welche Folgen das in Belarus hat. Ob es ein Einlenken von Lukaschenko gibt und wenn das nicht der Fall ist, muss mam davon ausgehen, dass das erst der Beginn einer grossen und langen Sanktionsspirale sein wird. Denn wir finden das, was Lukaschenko getan hat, derartig inakzeptabel, dass die Europäische Union dazu nur nicht schweigen kann, sondern dass sie sehr gezielt sich in den kommenden Wochen damit auseinanersetzen muss, wie wir den Druck auf Belarus und auf Lukaschenko erhöhen können."

Formell Decisioune sollen en Donneschdeg zu Lissabon awer nach keng geholl ginn.