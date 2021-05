Den 387-Milliarde-schwéiere PAC soll an Zukunft u méi gréng ginn, allerdéngs fuerdert d'Parlament hei méi streng Krittäre wéi déi 27 Memberstaaten.

D'EU-Parlament an d'Memberstaate sinn net op e gréngen Zweig komm an de Verhandlunge fir d'Gemeinsam Agrarpolitik. No 3 Deeg intensive Verhandlunge war et e Freideg de Moien d'Annonce, et hätt ee keen Accord fonnt. Am Juni soll weider diskutéiert ginn.

Den 387-Milliarde-schwéiere PAC soll an Zukunft u méi gréng ginn, allerdéngs fuerdert d'Parlament hei méi streng Krittäre wéi déi 27 Memberstaaten. D'Deputéiert sinn der Meenung, datt op d'mannst 30 Prozent vun de Subside sollen un Ëmwelt-Krittäre gebonne ginn, d'Memberstaaten haten 20 Prozent proposéiert.

Hie wier ganz besuergt iwwert de Manktem u Konstruktivitéit vum EU-Rot, schreift de Lëtzebuerger EU-Deputéierte Christophe Hansen de Moien op Twitter.

Positions of the co-legislators on #CAP reform are still too far from each other. After more than 72h of negotiations, #Council and #EP postpone the talks. I am deeply concerned by the lack of constructivness by Council. Our environnement and farmes deserve better! #EU2021PT pic.twitter.com/m8XqEnVt3i — Christophe Hansen (@CHansenEU) May 28, 2021

Déi gréng Europadeputéiert Tilly Metz schreift an engem Communiqué um Freideg de Moien, d'Ausgangspositiounen, esouwuel vum Parlament, wéi vum Conseil, wiere schonn ze schwaach gewiescht, fir d'Landwirtschaft am Sënn vum Green Deal ëmzegestalten. Dat wat dës Woch um Dësch loung, wier awer komplett inakzeptabel. D'Deputéiert kritiséiert d'Memberstaate schaarf. Am Plaz mat den EU-Kommissären ze schwätzen, wier d'Agrar-Lobby invitéiert ginn - eng kloer Provokatioun vun de Minister, esou d'Tilly Metz.

PDF: Pressecommuniqué vum Tilly Metz, Europadeputéiert vun Déi Gréng