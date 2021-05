D'Impfe vu Kanner a Jonken tëscht 12 a 15 Joer gëtt och elo an der Europäescher Unioun méiglech.

D'Ema erlaabt Impfung fir Jonker / Rep. Tim Morizet

Dat huet déi Europäesch Medikamentenagence (Ema) e Freideg am spéiden Nomëtten annoncéiert. Den zoustännegen Experte-Comité huet gréng Luucht fir d'Zouloossung vum Vaccin vu BioNTech/Pfizer fir Kanner vu 12 Joer u ginn. Déi gesammelt Informatiounen aus de Etüd géife weisen, datt den Impfstoff sécher fir déi Jonk wier.

An engem Test-Grupp goufen 2.000 Kanner a Jonker geimpft. Kee vun hinnen hätt sech nodréiglech mam Virus ugestach. 16 Jonker aus dem Placebo-Grupp sinn u Covid erkrankt, esou den Dr. Marco Cavaleri, Chef vun der Ema-Impfstrategie. D'Resultater wieren excellent. Weider gëtt sech deemnächst och eng Applikatioun vu Moderna erwaart, fir Kanner a Jonker mat hirem Impfstoff ze vaccinéieren. Dës soll an den nächste Wochen traitéiert ginn.

Den Impf-Oflaf bei Kanner a Jonke bleift deen nämmlechten ewéi bei erwuessene Persounen, dat heescht 2 Dosisse mat engem Intervall vun op d'mannst 3 Wochen. All Member-Land dierf awer fräi entscheeden, ob se Kanner impfe wëllen.

Bis ewell ass de Vaccin an der EU vu 16 Joer u fräiginn. Eis däitsch Noperen haten en Donneschdeg schonn annoncéiert, Kanner vun 12 Joer u schonn am Juni géint de Covid-19 ze impfen. Lëtzebuerg huet ëmmer nees widderholl, et wéilt een d'Decisioun vun der Ema ofwaarden.

D'Lëtzebuerger Santé saiséiert elo no der Decisioun vun der Ema de sougenannte Conseil supérieur des maladies infectieuses fir en Avis, ier decidéiert gëtt, wéini an ënner wéi enger Form Biontech fir déi Jonk an den Asaz kënnt.