En Dënschdeg huet d'EU-Ëmweltagence EEA e Bericht verëffentlecht mat de Plagen an Europa, déi déi beschte Waasserqualitéit opweisen.

A 5 EU-Länner sinn iwwer 95 Prozent vun de Schwammgewässer vun exzellenter Qualitéit. Weiderhin EU-Spëtzereider ass Zypern, dat mat 100 Prozent bewäert gouf, virun Éisträich (97,7 Prozent), Griichenland (97,1 Prozent), Malta (96,6 Prozent) a Kroatien (95,1 Prozent).

Am ënneschten Deel vum Ranking ass Groussbritannien gelant, mat nëmme méi 17,2 Prozent gudde Gewässer, hanner Polen (22,1 Prozent) an der Slowakei (56,3 Prozent).

Hei am Land krute vun de 17 Schwammgewässer 82,4 Prozent eng "exzellent" Nott.

Am Ganze goufen 22.276 Schwammgewässer ënnersicht, dorënner Küsten, Séien a Flëss. Awer och d'NET-EU-Staaten Albanien an d'Schwäiz goufen ënnert d'Lupp geholl. 82,8 Prozent vun all de Gewässer hunn eng exzellent Qualitéit opgewisen, 92,6 Prozent kruten d'Nott "genügend".

Wéi d'Ëmweltagence matdeelt, géif d'Qualitéit vum Waasser an Europa weider an d'Luucht goen. Nëmmen 1,3 Prozent vun den ënnersichte Gewässer hätten eng schlecht Qualitéit. 2019 waren et 1,4 Prozent, am Verglach zu 2 Prozent 2013.