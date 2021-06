Eng Delegatioun vun den EU-Staaten an d'Europaparlament hu sech en Dënschdegowend op d'Reegele fir de sougenannte Country-by-Country-Reporting gëeenegt.

Grouss Entreprisen an der Europäescher Unioun mussen an Zukunft oppeleeën, wéi vill Steiere se a wéi engem Land bezuelen. Eng Delegatioun vun den EU-Staaten an d'Europaparlament hu sech en Dënschdeg den Owend doropper gëeenegt. Dat hu Participanten der Däitscher Presse-Agentur zu Bréissel bestätegt.

De sougenannte Country-by-Country-Reporting soll an Zukunft dobäi hëllefen, fir Steierspuermodeller vu Firmen ze begrenzen. Mat der Eenegung geet ee Sträit, dee sech iwwer fënnef Joer gezunn huet op en Enn.

D'Country-by-Country-Reegele solle fir multinational Entreprisë mat weltwäit iwwer 750 Milliounen Euro Ëmsaz gëllen.