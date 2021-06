No der Fermeture vun de Grenze wären der Corona-Pandemie an der Flüchtlingskris wëllt d'EU-Kommissioun de Schengen-System fir EU-Reesfräiheet reforméieren.

D'Memberstaaten hätten an de leschte Joren op Krise mat "onkoordinéierten a pauschalen" Fermeturë vu Grenzen a Reesrestriktioune reagéiert, sou de Vize-Kommissiounspresident Margaritis Schinas e Mëttwoch. Bréissel wéilt dowéinst "Alternativen" wéi eng verstäerkt Policezesummenaarbecht ubidden an d'Memberstaaten zu enger verstäerkter politescher Ofstëmmung bréngen.

D'Schengen-Ofkommes garantéiert zanter 1995 Reesfräiheet an Europa. Grenzkontrolle ginn et am Prinzip nëmmen un de Baussegrenze vum Schengenraum (26 Staaten). Nieft de Bierger a Biergerinne profitéiert och d'Wirtschaft: Gidder kënne méi séier transportéiert ginn an d'Ausliwwerungen och besser geplangt ginn, wat och d'Käschten no ënnen dréckt. Nieft den 22 EU-Länner gehéieren och Norwegen, Island, d'Schwäiz a Liechtenstein zum Schengenraum.

Wéi schonn an der Flüchtlingskris koum et och an der Coronakris zu ganz ënnerschiddleche Restriktioune queesch duerch de Schengenraum. Dat hätt gewisen, datt "eng vun de wichtegsten Decisioune vun der EU (...) net als selbstverständlech virausgesat kéint ginn", sou d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen.

Allerdéngs si Grenzkontrollen national Ugeleeënheeten. D'Kommissioun kann hei nëmme besser Ofstëmmunge recommandéieren. Dorunner dierft sech och duerch déi geplangte Reform grondleeënd näischt änneren.

Bréissel wëllt elo engersäits d'Kontrollen un de Baussegrenze weider stäerken, fir d'Reesfräiheet am Schengenraum ze schützen. Schonn decidéiert ass, datt bis 2027 d'Zuel vun de Beamte bei der Grenzschutzautoritéit Frontex op 10.000 Persounen erhéicht soll ginn. Wéi elo ugekënnegt gouf, solle bis 2023 och déi ënnerschiddlech Computersystemer fir d'Grenz- a Migratiounskontrolle vereenheetlech ginn.

D'Kommissioun huet d'Memberstaaten an d'Europaparlament ausserdeem dozou opgeruff, sech séier op hir Virschléi fir d'Iwwerpréiwung vu Flüchtlingen un de Baussegrenzen ze eenegen. Si sinn Deel vun der EU-Asylreform, déi zanter Jore wéinst Meenungsverschiddenheeten ënnert den EU-Regierungen net viru kënnt.

Mat Bléck op de bannenzege Management vum Schengenraum wëllt Bréissel och een neie Kodex fir d'Policezesummenaarbecht an der EU presentéieren. Donieft soll de Prümer Vertrag aktualiséiert ginn, fir den Austausch vun Informatiounen iwwer DNA, Fangerofdréck a Placke vu Gefierer ze erliichteren. Ausserdeem wëllt d'EU-Kommissioun eng Virinformatioun iwwer Passagéier och op Flich bannent dem Schengenraum aféieren.

Fir den Hierscht huet d'Kommissioun donieft e Virschlag fir d'Iwwerschaffe vum Schengener Grenzkodex ugekënnegt. Detailer goufen hei nach keng genannt.