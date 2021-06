D'EU fuerdert Reciprocitéit vun de Vereenegte Staaten, wat den Accueil vun europäeschen Touristen ugeet. Notamment geet et do ëm d'Quarantän.

Dat huet den EU-Kommissär fir de Marché intérieur Thierry Breton e Méindeg an engem Interview um franséischen RTL gesot. Den 19. Mee wäre sech déi 27 EU-Memberstaate jo eens ginn, dass Touristen aus Drëtt-Staaten, déi mat engem an der EU zougeloossene Vaccin geimpft goufen, dierfen areesen.

Et muss een also op d'mannst 14 Deeg am Viraus geimpft gi sinn, mat zwou Dosisse vu Moderna, BioNTech, oder AstraZeneca oder mat enger Dosis vun Johnson&Johnson. Fir déi Leit géingen et da weder een Test, nach eng Quarantän ginn.

E Méindeg den Owend huet den EU-Kommissär e Gespréich mat sengem amerikaneschen Homolog, fir iwwer d'Fro vun der Reciprocitéit ze schwätzen, spréch also wat fir d'Amerikaner an Europa gëllt, soll och fir d'Europäer an den USA gëllen. Wat China ugeet, do misst een nach d'Evolutioun vun der Pandemie ofwaarden. Mä och do misst dann d'Reciprocitéit gëllen, sou den Thierry Breton.