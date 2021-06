An engem Telefonsgespréich huet den EU-Rotspresident Charles Michel dem russesche President Putin illegal a provokativ Aktivitéite reprochéiert.

Mat deenen d'EU an hir Memberstaate viséiert wieren. D'europäesch Unioun géif sech zesummen dogéint wieren. D'Relatioune mat Russland wieren op enge Déifpunkt ukomm.



Vu russescher Säit heescht et, et misste een nees pragmatesch a respektvoll zesummeschaffen. Dat wier am Interessi vu béide Säiten.



Hannergrond vum Sträit sinn d'europäesch Sanktioune géint Russland. Dat wéinst dem Festhuele vum Kremlkritiker Nawalny an der Annexioun vun der ukrainescher Hallefinsel Krim.