An dobäi geet et net just ëm mannerwäerteg Schutzmasken oder onbrauchbar Schnelltester, ma och a villen anere Beräicher gëtt et ëmmer méi Piraterie.

Dat geet aus enger EU-wäiter Etüd vum europäesche Büro fir intellektuell Proprietéit ervir. Zejoert hu 7 Prozent vun de Lëtzebuerger e gefälschte Produit kaf. An EU-wäit gekuckt concernéiert et bal een Europäer op 10, mat groussen Ecarten tëscht de Memberlänner. A Bulgarien hunn 20 Prozent vun de Leit uginn, schonn ouni et ze wëssen e gefälschte Produit kaaft ze hunn. A Rumänien 16 Prozent an an Ungarn 15 Prozent. A Schweden sinn et dogéint just 2 Prozent an an Dänemark 3 Prozent.

70 Prozent vun den Europäer hu wärend der Pandemie online akaaft an dobäi hu sech 33 Prozent vun de Leit dann och scho Froen iwwer d'Authentizitéit vum Produit gestallt, sou heescht et weider.

Fälschunge maachen iwwregens mëttlerweil knapp 7 Prozent vun den EU-Importer aus – dat an engem Wäert vun 121 Milliarden Euro an a ganz verschiddene Secteuren: vu Kosmetik a Spillsaachen iwwer Kleeder an elektronesch Geräter bis hin zu Wäin a Medikamenter. Se géingen doduerch och e grousse Risiko fir d'Gesondheet an d'Sécherheet vun de Bierger ausmaachen, sou schreift et den europäesche Büro fir intellektuell Proprietéit.