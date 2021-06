Wat initial als "Green Pass" beschriwwe gouf, heescht elo offiziell "EU digital Covid Certificate".

Am EU-Parlament ass um Dënschdeg iwwert deen zukünftegen digitale Covid-Certificat debatteiert ginn. D'Parlament huet festgehalen, dass vum 1. Juli un dëse Certificat an all Memberland muss acceptéiert ginn, och wann déi eenzel Länner déi digital Outilen vläicht nach net ganz prett hunn. Lëtzebuerg schéngt jo hei um gudde Wee ze sinn.

Mam digitalen EU-Covid-Certificat, dee jo weist, ob ee geimpft, getest oder rëm gesond ass, gëtt eng fräi Zirkulatioun am Schengen-Raum nees méiglech. All Regierung ass op nationalem Niveau dofir responsabel, senge Bierger de konformen EU-Certificat auszestellen, entweder an elektronescher Form oder op Pabeier.

Am Fall, wou op enger Plaz méi aggressiv Virusvarianten oder nees méi Coronavirus-Infektiounen am Ëmlaf wieren, kéinte lokal awer nees zousätzlech, novollzéibar Restriktiounen decidéiert ginn.